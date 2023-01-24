خالد عمر: تقرر أن تنطلق فعاليات ورشة اتفاق جوبا لسلام السودان يوم الثلاثاء القادم





عقدت لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية اجتماعاً اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر إن الاجتماع خصص لنقاش تصور ورشة اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأضاف “فرر الاجتماع أن تنطلق فعاليات ورشة اتفاق جوبا لسلام السودان يوم الثلاثاء القادم الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣م، حيث ستتولى الالية الثلاثية مهام تنظيم وتيسير الورشة، وستقدم الدعوات لممثلي/ات القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري والقوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان والنازحين واللاجئين وتنظيمات النساء والشباب ولجان المقاومة والرعاة والرحل والمزارعين والادارات الأهلية، وفق تمثيل يضمن مشاركة ما لا يقل عن ٤٠٪؜ من النساء وتمثيل كافة ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحروب”.

وأوضح أن لجنة التنسيق المشتركة واللجان المساعدة تواصل اجتماعاتها لمواصلة التحضير لبقية الورش والمؤتمرات التي ستعقد تباعاً عقب ورشة السلام، بما يضمن تسريع خطوات الوصول لحل سياسي نهائي يعبر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني، ويعالج القضايا الرئيسية التي تضمن استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي.

باج نيوز