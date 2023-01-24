وزيرا التجارة والمالية يفتتحان الدورة (40) لمعرض الخرطوم الدولي





افتتح مساء اليوم وزيرا التجارة والتموين امال صالح ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم معرض الخرطوم الدولي في دورته ( 40) والتي ستستمر في الفترة من 24 من هذا الشهر وحتى 31 منه بمشاركة اكثر من 12 دولة واكثر من 500 شركة محلية وعالمية بالتزامن مع احتفالات الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة باحتفالاتها باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انشائها، وذلك بمشاركة عدد كبير من المسؤولين واعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم.

واكدت وزيرة التجارة والتموين لدى مخاطبتها حفل الافتتاح ان السودان يسير نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المضي في تعزيز الديمقراطية والحكم المدني وصولا لرفاهية الشعب، مشيرة الى الموارد الضخمة التي تمتاز بها البلاد مبينة أن وزارة التجارة اتخذت حزمة من التدابير لتسهيل التجارة ومؤامة القوانين مع الأنظمة الاقتصادية العالمية .

ونوهت الوزيرة الى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها السودان مما يعد ارض واعدة للاستثمار، مشيرة لتشجيع الاستثمار من خلال تعديل قانون الاستثمار .

وأضافت ان العالم يشهد هذه الأيام ظلال الحرب الروسية الأوكرانية مما يهدد بنقص الغذاء ، مشيرة الى ان السودان يمتلك موارد زراعية كبيرة تؤهله بأن يكون سلة غذاء العالم.

وعبرت عن ترحيبها بالدول المشاركة والتي بلغت 12 دولة بالإضافة الى الشركات العالمية والوطنية وولايات السودان المختلفة، كما رحبت بممثل وزير التجارة الجزائري مايا بولاد والوفد المرافق لها. معبرة عن شكرها للدول الصديقة والشقيقة وجميع العارضين من الشركات.

وفي ختام الحفل طاف وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزيرة التجارة والتموين وممثلي الوفود المشاركة على اجنحة المعرض المختلفة.

وقال الدكتور الفاتح عوض الله مدير عام الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة خلال مخاطبته حفل الافتتاح ان الدورة الاربعين للمعرض تتميز عن سابقاتها بمشاركة دول جديدة تشارك لاول مرة بحانب الشركات العالمية الكبري معبرا عن شكره للدول والشركات المشاركة في هذه الدورة لمعرض الخرطوم الدولي، وعدد انشطة الشركة السودانية للأسواق الحرة ، مشيرا إلى توسع اعمالها، كاشفا عن انشاء عدد من المناطق الحرة بمنطقة البحر الأحمر وإنشاء مناطق حرة ومرابط عائمة بالبحر الأحمر‘ إضافة مناطق بكل من جيبوتي وبورسعيد بجمهورية مصر العربية

في ذات السياق أكد السيد علي صلاح علي أحمد ممثل اتحاد أصحاب العمل عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم والأسناد المطلوب لتحقيق التنمية في البلاد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. مشيرا الي أهمية الاستفادة من الفرص التاريخية لتعزيز التواصل والعلاقات الاقتصآدية مع الدول الشقيقة والصديقة وخلق كيانات وشركات جديدة مع عدد من الدول. لافتا الى الحرب الاوكرانية الروسية وابعادها على الأمن الغذائي، وحيا وزارة التجارة والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة لجهودهما الكبيرة في قيام هذه الدورة، كما حيا الشركات العارضة وأجهزة الاعلام.

من جهتها أكدت ممثل وزيرة التجارة الجزائري مايا بولاد عن ازلية العلاقات السودانية الجزائرية، معربة عن امانيها بتعزيز التعاوان الاقتصادي بين البلدين، مشيرة الى مشاركة (40) موسسة وشركة جزائرية في معرض الخرطوم الدولي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية . متمنية نجاح هذه الدورة للمعرض.

وفي الختام تم تكريم السيدة وزيرة التجارة والتموين امال صالح والسيدة مايا بولاد ممثل وزير التجارة الجزائري، وتخلل الاحتفال عدد من الاهازيج والاغاني والوطنية.

وكالة سونا