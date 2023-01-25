شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني مقيم في إحدى دول الخليج يوثق للحظة اقتحام زميلاته الحسناوات فائقات الجمال لمكتبه والجلوس على الكرسي الخاص به ومتابعون: (الغربة عندك والله يا ولدنا)





نشر ناشط سوداني يعمل في إحدى دول الخليج حسبما ذكر المتابعون مقطع فيديو وجد رواجاً وشهرة واسعة وتم تداوله على نطاق واسع بمصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد وثق الشاب السوداني عبر الفيديو الذي قام بنشره للحظة اقتحام زميلاته الحسناوات لمكتبه.

حيث أظهر تصوير المغترب السودان ثلاثة حسناوات وهن يجلسن على الكرسي الخاص به داخل مكتبه في إطار المزاح بين فريق العمل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين أكثر من الغزل في زميلات الشاب السوداني وكتب أحدهم (الغربة عندك والله يا ولدنا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين