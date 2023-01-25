السودان .. الجزولي رئيسًا للتيّار الإسلامي العريض





وفقًا لنظامه الأساسي القاضي بدورية الرئاسة بين قادة مكوّناته.

أعلن المجلس الرئاسي للتيّار الإسلامي العريض، عن تسمية رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، رئيسًا.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي العريض، حسن عبد الحميد.

والثلاثاء، عقد المجلس الرئاسي للتيّار الإسلامي العريض اجتماعًا دوريًا، ناقش فيه الوضع السياسي الراهن، واستمع لتقرير أداء الأمانة العامة.

واعتمد المجلس اختيار أبوبكر الصديق بابكر أمينًا عامًا للتيّار خلفًا لمحمد المجذوب.

باج نيوز