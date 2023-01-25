بسبب مكافحة المخدّرات .. تجمّع الصيادلة يعلن عن انتهاكات مشينة





التجمع دعا زملاء المهنة لمتابعة إجراءاتهم في استرداد الحقوق قانونيًا وعبر كلّ طرق المناهضة السلمية.

كشف تجمّع الصيادلة المهنيين في السودان، عن انتهاكات من قبل قوات الشرطة تّجاه الصيادلة، تحت ذريعة حملات مكافحة المخدّرات والارتكازات المنعية.

ووصف التجمّع بحسب بيانٍ حصل عليه”باج نيوز”، الخطوة دليل على ترّصد واستهداف واضح للصيادلة.

وأشار إلى تعرّض العديد من الصيادلة إلى التشهير والترهيب وإشانة السمعة.

وأوضح أنّ الاستهداف ليس حادثًا منفردًا أو خطأ فردي، معتبرًا أنّه دليل على عدم مهنية الشرطة وجهلها بطبيعة عمل الصيادلة في قطاع الشركات وعدم معرفتها بضرورة تواجد العينات الطبية.

باج نيوز