العمولات ورونالدو يقتحمان مفاوضات تجديد عقد ميسي





يسابق مسؤولو باريس سان جيرمان الزمن، لتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها أن هناك بعض التفاصيل في المفاوضات بحاجة لتسوية قبل حسم هذا الملف.

وأشارت إلى أن خورخي ميسي سيجتمع مع إدارة سان جيرمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتجه النية نحو توقيع عقد جديد مع ميسي بدلا من تفعيل بند التمديد لموسم إضافي حتى 2024 وفقا للعقد الحالي.

وأوضحت الصحيفة “لم يتم بعد الاتفاق على مدة العقد الجديد، لأن بي إس جي مرهون بسداد غرامة 65 مليون يورو بسبب اختراق لوائح اللعب المالي النظيف، سدد منها 10 ملايين يورو للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وكشفت أيضا “يبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيتفهم الموقف، خاصة أن بعض العمولات من عقده في 2021 لم يتم دفعها بعد إلى المقربين منه”.

ولفتت إلى أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يضغط بقوة لضم ليو، إلا أن اللاعب الأرجنتيني يريد أن يبقى في ناد أوروبي كبير، يساعده أن يمد مشواره مع منتخب التانجو حتى كوبا أمريكا 2024 على الأقل.

وأكدت ليكيب أيضا أن ميسي عينه على انتزاع لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا من كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، الذي سجل 141 هدفا، ويفصل ميسي عن هذا الحلم 12 هدفا فقط.

وختمت تقريرها بأنه في كل الأحوال، يبقى الاحتمال الأكبر أن يجدد ليونيل ميسي عقده مع باريس.

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