لجنة المعلمين السودانيين تكشف تفاصيل ما جرى في اجتماع مجلس السيادة





أشارت إلى أنّ الاجتماع تناول بالتداول مطالب المعلمين.

كشفت لجنة المعلّمين السودانيين، تفاصيل اجتماعها مع مجلس السيادة ووزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والشيخ أزرق طيبة.

وأعلنت عن الاتفاق على زيادة الانفاق على التعليم بنسبة ١٤.٨ بالمئة في ميزانية ٢٠٢٣م، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ٣٨٠ و٣٦٣ فورًا، صرف البديل النقدي لكل الولايات فورًا، وصرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دار فورًا، صرف منحة توازي فرق الأشهر يناير وفبراير ومارس للمعلمين، إقامة مؤتمر للتعليم برعاية مجلس السيادة وتمويل من وزارة المالية وإشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين، مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في ميزانية ٢٠٢٣م.

وأشارت إلى أنّه تمّ تكوين لجنة مشتركة من مجلس السيادة ووكلاء وزارات المالية والحكم الاتحادي والتربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتّفاق عليه.

باج نيوز