المدارس الخاصة: لن نلتزم بعد اليوم بأي عطلة تتصل بالإضراب





أعلن اتحاد المدارس الخاصة أنه لن يلتزم بعد اليوم بأي عطلة مجدداً تتصل بالاضرابات .

وقال رئيس اتحاد المدارس الخاصة د. بهاء الدين سيد أحمد لبرنامج (كالآتي) الذي بثته قناة النيل الأزرق “ملتزمون بكل العطلات الرسمية ، ولكن لن نلتزم بأي عطلات أخرى” .

وأضاف “إذا قررت وزارة التربية والتعليم تمديد العطلة بسبب الاضرابات سنعتبرها عطلة غير رسمية ولن نلتزم بها “.

و أشار إلى أن العطلة الأخيرة كانت عبارة عن تعديل في التقويم الدراسي وهو أمر منصو عليه في القانون ، وتم الالتزام بها من قبل المدارس الخاصة.

و أكد تضامنهم مع قضية المعلمين العادلة المتعلقة بالأجور المتدنية والتي لاتتناسب مع الغلاء الحاصل.

وتابع” بعض قادة الإضراب هددوا بإغلاق المدارس الخاصة وهذا سينعكس سلباً على معلمي القطاع، ” وتابع ” إذا كان إغلاق المدارس الخاصة يحل مشكلة المعلمين نحن مستعدين لإغلاقها ”.

باج نيوز