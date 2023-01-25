مبارك الفاضل: قوى دولية حولت الفترة الانتقالية لفترة حكم لصالح مجموعة لا سند لها





اعتبر رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، أن الفترة الانتقالية بدأت بشكل خاطئ، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الأوضاع اعتاد الناس في السودان على أن تكون هناك حكومة مستقلة ووجود للجيش كمجلس عسكري، مثلما حدث في عامي ٦٤ و٨٥.

وأضاف(وعادة بعد عام تجرى الانتخابات)

وأوضح مبارك، خلال لقاء مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه المرة تدخلت قوى محلية ودولية وحولوا طبيعة الفترة الانتقالية من فترة انتقال لفترة حكم، وتابع (تم تمكين أحزاب لا يوجد لديها تفويض شعبي).

وقال الفاضل، إن قوى الحرية والتغيير جيّرت الوضع لصالحها بالشراكة مع الجيش،وأحضرت رئيس وزراء من الخارج لا يعرف شيئا عن السودان.

الخرطوم: ST