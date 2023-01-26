شركة كهرباء إثيوبيا: السودان خفض طلبه من الكهرباء





كشفت شركة كهرباء إثيوبيا عن أن السودان خفض طلبه من الكهرباء في الخمسة أشهر الأخيرة. وقال مدير الشركة، ميقوس ميكونون، إن بلاده قامت بتصدير كهرباء لدولتي السودان وجيبوتي في الخمسة أشهر الماضية بلغت (589) مليون كيلو واط/ساعة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.6 مليون دولار. وأشار ميقوس إلى انخفاض عن مبيعاتهم للدولتين في نفس التوقيت من العام الماضي بلغ 6.2 مليون دولار، نتيجة لخفض السودان طلبهم من الكهرباء الاثيوبية. يشار إلى أن السنة المالية في اثيوبيا تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام. وتسعى إثيوبيا لزيادة إنتاجها من الكهرباء باستخدام التوليد المائي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية،إضافة للطاقة الناتجة عن حرارة باطن الأرض. ووقعت هذا الأسبوع عقدًا من شركة إماراتية لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 500 ميقا واط.

الخرطوم: علي ميرغني

صحيفة التيار