ارتفاع الأسعار يهدد قطاع الوقود في السودان





سجّلت أسعار الوقود في البورصة العالمية زيادة كبيرة، فيما يتوقع أن ترفع أسعار الوقود في السودان بصورة غير مسبوقة.

وارتفعت أسعار الوقود في البورصة الأوروبية التي يعتمدها السودان في سياسة تسعير الوقود الشهرية، بحوالي 12% عن بداية شهر يناير.

وقال خبراء اقتصاديون إن تخفيض أسعار الوقود في السودان بداية هذا الشهر لم يكن متوائماً مع الزيادة التي كانت تطرأ على أسعار الوقود عالمياً، واعترضت عليه الشركات المستوردة للوقود، واعتبرته غير حقيقي، واعترضت على عدم إشراكها في اجتماع تسعيرة الوقود الشهرية.

ويُخشى على نطاق واسع من قفزة كبيرة في أسعار الوقود بالسودان لتتلاءم مع السوق العالمية.

وبرزت صراعات نفوذ في أروقة قطاع الوقود في السودان، بعد دخول أطراف جديدة، مما دفع متعاملن في القطاع إلى التخوف من المعاملة التفضيلية والإجراءات الحكومية المثيرة للشكوك، التي قد تعود بعواقب خطيرة على وضع الوقود في السودان، لجهة أن الشركات الخاصة المستورة للوقود تساهم بأكثر من نصف حوجة السودان للوقود.

صحيفة اليوم التالي