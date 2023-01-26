بنك السودان يؤكد التعريف بسياسات العام 2023





افتتحت بأرض المعارض ببري فعاليات معرض الخرطوم الدولي الدورة (40)، بتشريف رفيع المستوى ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وزيرة التجارة، والي ولاية الخرطوم، ممثل اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، وعدداً من المسؤولين والقيادات الشرطية والمؤسسات الحكومية.

وقالت رئيسة لجنة بنك السودان المركزي المشاركة في معرض الخرطوم الدولي، زاهية الأمين، لدى افتتاحها جناج البنك المركزي بالمعرض، إن البنك درج على المشاركة في معرض الخرطوم الدولي بصورة دورية؛ بهدف نشر التوعية والتعريف بسياسات بنك السودان المركزي للعام 2023م، بجانب السياسات العامة والضوابط التي يسعى المستثمرون ورجال الأعمال والجمهور لمعرفتها، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بسياسة سعر الصرف والنقد الأجنبي وجذب الاستثمار الخارجي، والتعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوعية الجمهور من المخاطر الاقتصادية والأمنية الناتجة من هذه الجرائم والمراحل المتعلقة بها.

وفي سياق متصل اعتبرت رئيسة لجنة بنك السودان المركزي أن معرض الخرطوم الدولي فرصة لتعريف وتوعية الجمهور وكافة المتعاملين بالعملة الوطنية وعلاماتها التأمينية وبكيفية حمايتها وضمان سلامتها، منوهة للحد من ظاهرة التزييف، وشددت على ضرورة نشر التوعية في مجال التمويل الأصغر من خلال التعريف بإجراءات وضوابط تمويل المشروعات التي تستهدف صغار المنتجين والآليات المستخدمة وطرق تنفيذ التمويل عبر بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، مشيرة إلى نشر الثقافة المصرفية المرتبطة بنظم ووسائل وقنوات الدفع الإلكتروني باستخدام العديد من وسائل الدفع كبطاقات الخصم المباشر، ونقاط البيع، والدفع عبر الموبايل، والتوعية بالخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في سلامة البيانات الشخصية الخاصة بالحساب والرقم السري والبطاقة.

علماً أن إدارات بنك السودان المركزي المشاركة بجناح البنك المركزي بالمعرض تضم الإدارة العامة للأسواق المالية، الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء، الإدارة العامة للرقابة المصرفية، الإدارة العامة للإصدار، وحدة التمويل الأصغر، إدارة نظم الدفع، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهي كلها إدارات معنية بنشر التوعية المصرفية في ظل التحرير الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن فعاليات معرض الخرطوم الدولي تستمر حتى 31 نياير 2023.

صحيفة اليوم التالي