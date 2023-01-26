السودان .. المالية تطبّق زيادة جديدة بشأن ”السكر”





ووفقًا لتجار، فإنّه من المتوقّع زيادة سعر السكر إلى 30000 جنيه خلال الأيام المقبلة.

طبقّت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي زيادةً جديدةً على ضريبة القيمة المضافة للسكّر المستورد.

وارتّفعت القيمة المضافة بحسب ما حصل”باج نيوز”، من 8.5 بالمئة إلى 17 بالمئة.

وأقرّ تجار، أنّ وزارة المالية قامت، الأربعاء بتطبيق زيادة في ضريبة القيمة المضافة.

وقال مستوردون لـ”باج نيوز”، إنّ تطبيق الضريبة لجديدة ستؤدّي إلى زيادة سعر جوال السكر إلى 28.500 جنيه، مقارنةً بـ27.000 جنيه.

باج نيوز