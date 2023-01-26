ضبط صيدلي يتاجر في الادوية المخدرة وغير المسجله





تمكنت شعبة العمليات الفيدرالية، فرعية الخرطوم مكتب (15) من ضبط صيدلي قالت إنه يعتبر من أكبر تجار الأدوية المخدرة وغير المسجلة لدى الجهات المختصة، وذلك بمنطقة الكلاكلة.

وبالعودة لتفاصيل الضبطية، تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) عن توفر معلومات لدى فرعية الخرطوم بأن هناك صيدلياً يقوم ببيع الحبوب المخدرة والأدوية غير المسجلة وذلك بمنطقة الكلاكلة.

على ضوء ذلك، تم تكوين فريق ميداني متخصص بقيادة رئيس الشعبة لإنهاء النشاط الإجرامي للمتهم ووضع حد لمغامراته الإجرامية.

ومن خلال الجهود البحثية الميدانية المعلوماتية تم تحديد هوية المشتبه به بدقة والموقع الذي يدير من خلاله نشاطه الإجرامي وبناء على ذلك تم وضع خطة نوعية محكمة للإيقاع به بواسطة مبايعة وهمية بقيمة مالية تم الاتفاق عليها مسبقاً وترقيمها.

ووفقاً للمكتب الصحفي للشرطة تم إصدار أمر تفتيش من النيابة المختصة بحضور طبيب مختص من إدارة الصيدلة والسموم والتي أسفرت عن ضبط الصيدلي وبحوزته المعروضات التي تم الاتفاق عليها

تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الاختصاص توطئة لتقديمه لمنصات العدالة.

صحيفة اليوم التالي