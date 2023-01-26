عوامل مؤثرة قادت لوداع منتخب السودان لبطولة الشأن





ودع المنتخب السوداني بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، بسيناريو حزين، خيب به تطلعات جماهيره، التي كانت تأمل ظهوراً مميزاً، غير أن الرياح أتت بغير آمال كتيبة المدرب المحلي برهان تيه، ليفقد صقور الجديان إرثاً جيداً، وتاريخاً مميزاً، ذلك أن نسخة الجزائر تعد الأسوأ للمنتخب، بعد مشاركة متميزة في نسختي 2011 و2018 نال خلالهما البرونزية.

ثمة عوامل مؤثرة قادت للتراجع الكبير للمنتخب السوداني، نستعرضها في المساحة التالية.

الإصابات وضعت برهان تيه في مأزق محرج

تسببت الإصابات التي تعرض لها عدد من نجوم المنتخب قبل مباراة الجولة الأولى في وضع برهان تيه في موقف مخرج، بعد أن فقد مدافعه الأول مصطفى كرشوم، الذي يصنفه الخبراء كأفضل مدافع بالبلاد، كما فقد المنتخب محور ارتكاز الدفاعي صلاح عادل بإصابة مؤثرة، وشارك المهاجم الأول بالمنتخب محمد عبد الرحمن تحت تأثير الإصابة في المباراة الحاسمة أمام المنتخب الملاغاشي، ليفقد صقور الجديان 3 من أبرز عناصره.

المكافآت تحبط نجوم المنتخب السوداني

خاض نجوم المنتخب السوداني بطولة الشأن بإحباط كبير، بعد أن فشل اتحاد الكرة في تنفيذ وعده بتسليم اللاعبين مكافآت التأهل للبطولة نفسها، واشتكى نجوم المنتخب من ضعف نثرية السفر، بعد أن سلم رئيس البعثة أي لاعب 200 دولار فقط بالنسبة للمعسكر في تونس، ومثلها خلال مشاركة المنتخب بالجزائر، كما تأخر اتحاد الكرة في التزامه وسلم أي لاعب 1000 دولار فقط من مجمل مكافأة التأهل، ما قاد نجوم المنتخب للاعتراض، بسبب المكافآت الضعيفة، ليدخلوا البطولة تحت تأثير ضغوط وإحباط كبير.

الأجواء الباردة والثلوج بالحزائر تؤثر على مردود المنتخب

تأثر المنتخب السوداني بالأجواء الباردة في الجزائر، بعد أن خاض المنتخب مبارياته في أجواء لم يعتادوا عليها، وكشف أكثر من لاعب أن برودة الطقس كانت عاملاً مؤثراً، إذ التحق عدد من عناصر المنتخب في التشكيلة الأساسية بالبعثة في الجزائر قبل افتتاح البطولة بوقت قصير، بسبب التزامات مع أنديتهم، في وقت تشهد فيه العاصمة الخرطوم درجات حرارة مرتفعة.

تراجع مستوى عناصر مؤثرة ..وأخطاء كبيرة للطاقم الفني

وعرفت نسخة الجزائر في بطولة الشأن تراجعاً جماعياً لعناصر المنتخب، ولم يظهر أي لاعب بمستواه المعهود، كما ارتكب المدرب برهان تيه أخطاء واضحة في اختياراته على مستوى الظهيرين، باعتماده على موفق صديق وأحمد ٱدم بيبو، بالرغم من شح مشاركتهما مع نادييهما المريخ والهلال، كما تسببت الأخطاء الفردية الفادحة في عدد من الأهداف التي استقبلتها شباك المنتخب.

صحيفة اليوم التالي