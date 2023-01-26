المواصفات: شحنة السكر ممنوعة من دخول البلاد منذ عام





أقرت إدارة المواصفات والمقاييس بسوبا بوجود شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات بميناء بورتسودان، وأكدت منعها من الدخول للبلاد منذ العام الماضي.

وأكد مدير المواصفات والمقاييس بمحطة سوبا مهندس أبايزيد الشيخ الطيب أن شحنة السكر الموقوفة خضعت للفحص الروتيني منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، وتم منعها من الدخول للبلاد بعد أن ثبت وجود إشكاليات فيها.

وقطع بعدم أحقية أي جهة رسمية منح إذن دخول للشحنة بخلاف الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس باعتبار أنها الوحيدة التي تمتلك القرار النهائي بشأن دخول المنتجات للسودان.

وكشف عن وجود لجان تواصل التقصي حول هذه الشحنة، وسترفع تقارير للجهات المختصة قريباً في إطار حرص الهيئة على حق المستهلك والاقتصاد الوطني وحق المستورد، وأشار إلى أن بعض السلع تخرج من بلد المنشأ بمواصفات جيدة وسليمة لكن تتعرض لظروف تخزين سيئة أثناء الترحيل.

ولفت أبايزيد خلال برنامج (كالآتي) الذي بثته قناة النيل الأزرق أمس الأربعاء أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هي هيئة فنية رقابية تشرف على كل عمليات الصادر والوارد للبلاد، وقال إنها تتخذ إجراءات وفق قوانين ونظم ولوائح محددة للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الواردة.

صحيفة اليوم التالي