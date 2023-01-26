توقف جزئى لمحطة مياه جبل اولياء السبت المقبل





اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف جزئي لمحطة مياه جبل اولياء بغرض صيانة الخط الناقل للمياه جوار الاحتياطى المركزى وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد على العجب فى تعميم صحفى اليوم( الخميس) ان توقف المحطة الجزئى بعد غدا (السبت) ستتاثر به مناطق( الدخينات شرق، القادسية، الكلاكلات صنقعت، الوحدة، القطعية، فتيح العقليين، ام عشر، منطقة غرب حديقة الكلاكلة،ود عماره،مربعات الاسكان، سوق اللفة) مبينا ان عملية الصيانة تستفرق 24 ساعة مناشدا المواطنين فى المناطق المتاثره الى اخذ التحوطات اللازمة .

الخرطوم:سعدية

صحيفة التيار