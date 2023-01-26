الكشف عن تطوّرات بشأن مدرب ”صقور الجديان”





قالت مصادر موثوقة، إنّ المدرب الجديد للمنتخب السوداني، لم يحسم بعد، وأنّ المشاورات ما زالت جارية لاختيار الأفضل.

وأشارت إلى أنّ اتحاد كرة القدم السوداني، يدرس في الوقت الراهن، عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب.

وأفادت ذات المصادر لـ”باج نيوز”، أنّ من بين المدربين المرشّحين لتدريب”صقور الجديان” الغاني كواسي أبياه.

وأضافت” أبياه ضمن الخيارات، ولكنّ لم يتمّ التأمين عليه حتى هذه اللحظة”.

وكان الجهاز الفني بقيادة برهان تيه، قد دفع باستقالة مؤخرًا على خلفية النتائج المخيّبة للآمال في تصفيات أمم إفريقيا.

والأثنين، خسر المنتخب السوداني أمام مدغشقر بثلاثة أهداف، ضمن تصفيات الشان المقامة بالجزائر.

باج نيوز