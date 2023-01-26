السلطات في الخرطوم تشرع في خطوة بشأن”جسر الدباسين”





والي الخرطوم وجّه بمراجعة مسار الكبري جهة أمدرمان ومعرفة حجم التعديات على المسار .

أعلنت حكومة الخرطوم، عن الشروع في تخصيص اعتمادات مالية لنقل كبري الدباسين، إلى مراحل متقدّمة من التنفيذ.

وشدّد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، على ضرورة مواصلة العملة في كلّ محاور الكبري .

جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسّع، الخميس، مع هيئة الطرق والجسور لبحث استئناف العمل بالكبري.

وأوضح أحمد عثمان، أنّ توقف العمل بالكبري ليس في مصلحة الولاية ولا الشركات المنفذة والاستشاري.

وأردف” لابدّ من الانطلاقة بقوةٍ لإكمال العمل بالجسر”.

باج نيوز