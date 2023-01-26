مقاومة الخرطوم توضّح الحقائق بشأن لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي





تقول مقاومة الخرطوم” نعلم أنّ هذة الخطوات تُعد محاولة لتزوير وتغبيش مواقف لجان المقاومة الرافضة للتسوية و الداعية لإسقاط الإنقلاب”.

قالت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، الخميس، إنّه لا علاقة لها بالاجتماع الذي عقدته مجموعة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأشارت المقاومة في تعميمٍ صحفي، الخميس، إلى أنّ هذه المجموعة لا تعبّر بالضرورة عن مواقف وآراء تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم

وأضاف” أنّ مكتب اتصال تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم معلوم لدى الجميع ولم نتلقّ عبره أيّ دعوةٍ رسميةٍ للقاء رئيس وزراء أثيوبيا”.

وتابعت” لكلّ ما سبق إنّ ما دار بين رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي لا يمثّل تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم وإنّما يمثل الوفد الذي قابله”.

باج نيوز