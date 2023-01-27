



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023م

صحيفة أخبار اليوم

3000 شركة من 70 دولة تشارك فى معرض” آراب هيلث 2023 “بدبى

تنفيذ أول برج للاتصالات صديق للبيئة في مصر وأفريقيا

المدير العام لمنظمة العمل العربية: نثمن الإصلاحات المهمة التي نفذتها قطر في قطاع وبيئة العمل

قناة CNN الاقتصادية تُطلق رسمياً منصتها العربية

صحيفة الوطن

لدى لقائه وآبي أحمد .. دقلو يشدد على تنفيذ الإتفاق الاطاري

رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم .. خطوة جديدة وملفات

سبعة ملايين طفل سوداني خارج التعليم .. تساؤلات

صحيفة النيل الدولية

عدد رياضي الجمعة والسبت

استعدادا لمجموعات إفريقيا .. الهلال يتعادل مع نامونجو التنزاني

المريخ يضم البرازيلي باولو سيرجيو بعد اجتيازه الكشف الطبي

موهوب البرازيل يطرق أبواب برشلونة

برسالة محرجة.. باريس يتلقى ضربة موجعة في صفقة شتوية

صحيفة السوداني

قمة ثنائية بين البرهان وآبي أحمد

حميدتي وآبي أحمد يبحثان علاقات البلدين والتطورات في السودان والمنطقة

آبي أحمد للحرية والتغيير: العملية السياسية يجب أن تكون سودانية بالكامل دون السماح لأيِّ طرف خارجي…

جياد تتجه لإنتاج سيارات كهربائية

خبراء: النز المائي يهدد حياة سكان (3) ولايات

الكشف عن ميثاق جديد للكيانات المستقلة والإدارات الأهلية

مدني عباس: القوات العسكرية الموازية تديرها أطراف تريد إضعاف الانتقال

الجزولي رئيساً للتيار الإسلامي العريض

الحرية والتغيير: سلفاكير أكد دعمه للعملية السياسية في السودان

رئيس الأركان: القوات المسلحة ستظل موحدة خلف قياداتها ضد التآمر

إجازة تعديلات لتعزيز ولاية المالية على المال العام

مجموعة الأزمات الدولية تحذر من انقلاب على حكومة الإطاري في ظل خلافات المدنيين

القُوّات البحرية تضبط (20) صيّاداً مصريّاً يُمارسون الصيد الجائر داخل المياه السُّودانيّة قبالة منطقة “أبو عمامة”