مدير الجمارك يبحث تطوير العمل الجمركي بين السودان وجنوب السودان





جدد اللواء شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك المكلف حرص وإهتمام الجمارك السودانية على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء بدولة جنوب السودان دعماً للحركة التجارية بين البلدين بما يدفع بعجلة إقتصاد البلدين .

جاء ذلك لدى استقباله اليوم د. باتريك كاندي مقوية مدير عام الإيرادات غير البترولية بدولة جنوب السودان واللواء شرطة قطون جويل رياك مدير عام الجمارك المكلف والوفد المرافق لهما.

حيث أبان أن الزيارة تاتي في إطار مقررات اللجنة السياسية الأمنية للبلدين وانفاذاً لتوجيهات قيادة البلدين لتفعيل الحركة التجارية من خلال الوقوف على جاهزية المعابر الحدودية بجانب زيارة الوفد إلى ميناء بورتسودان وكوستي لإكمال كافة النواقص التي تعترض سير العمل بتلك المعابر ولإستمرارية الحركة التجارية تسهيلاً ودعما لمواطني البلدين.

من جانبه أشار د. باتريك كاندي إلى ازلية العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين ، مضيفاً أن الزيارة تأتي لتعزيز العمل التجاري من خلال قوات جمارك البلدين والتي يسعى من خلالها لإحداث تنمية مستدامة تدعم إقتصاد الدولتين ، مشيداً بإهتمام حكومة السودان بفتح المعابر لتنشيط الحركة التجارية.

فيما قال اللواء شرطة قطون جويل إلى أن الزيارة تعتبر إنفاذا لمذكرة التفاهم ولانزالها على أرض الواقع حتى يسهم الجميع في النهوض بإقتصاد الدولتين الشقيقتين.

وتفيد متابعات إعلام قوات الجمارك أن زيارة وفد جمارك دولة جنوب السودان سوف تتخللها زيارات إلى ميناء بورتسودان إضافة للمعابر الحدودية للوقوف على جاهزيتها للحركة التجارية بين البلدين.

سونا