“حميدتي” لـ”المواطنين”: “ما بعد الضيق إلا الفرج”





طالب نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، جميع السودانيين إلى مزيدٍ من الصبر والتضرّع بالدعاء لله، وأنّ يحفظ السودان أرضًا وشعبًا.

وأضاف”ندعوكم إلى مزيد من الصبر والتضرع بالدعاء أن يحفظ الله السودان أرضاً وشعباً، وما بعد الضيق إلا الفرج”،

والجمعة، افتتح نائب رئيس مجلس السيادة، مسجد الحاجة ليلى الكباشي، بحي البشارة جنوب الخرطوم.

وطالب”حميدتي” جميع المواطنين بتفقّد بعضهم بعضًا في ظلّ الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد.

ودعا”دقلو”، إلى ضرورة محاربة أمراض الجهل والتعصّب، والصراعات القبلية التي تحصد الأرواح وتدمر حياة المجتمع بالتشرد والنزوح.

وشدّد على أهمية قبول الآخر واحترام التنوّع والاختلاف، للحفاظ على أمن واستقرار السودان، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

باج نيوز