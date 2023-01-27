تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل الامريكي بالسودان والسفارة الامريكية تتخذ قرارا





تفاصيل جديدة حول مقتل السوداني الاصل بجنسية امريكية إبراهيم كندار اوليفا

وقال مقربون للاسرة ل( الصيحة ) ان ابراهيم كندار عاد من أمريكا قبل خمسة ايام الى السودان وفي اليوم الثالث من حضوره قرر الذهاب الى مدينة كدوقلي مع مجموعة من اصدقائه واهله ليتقبل العزاء في والدته وقبل وصولهم مكثوا في منتصف الطريق للنوم ليتم اطلاق الرصاص عليهم حيث توفي و اربعة أشخاص اخرين في حين اصيب اخرون بجراح

وقال المقربون ان الذين اطلقوا الرصاص لم يقوموا باخذ ممتلكاته ..

هذا وتم نقل جثته للخرطوم في اليوم الثاني من مقتله ووضعت بالمشرحة وبعد التشريح تم نقلها اليوم الى منزلهم بالحارة 43 ..

هذا وعلمت الصيحة ان السفارة الامريكية وافقت على دفنه بالسودان ..