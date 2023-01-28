شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء عربية فائقة الجمال تغازل مغترب سوداني يعمل معها في الشركة “مالو حبيبي مالو” وساخرون: (دي الغربه التي البتمناها نصف الشعب السوداني)





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد آلاف الإعجابات والتعليقات بعد ساعات قليلة من نشره على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشهير أحد نجوم السوشيال ميديا بالسودان والمقيم خارج البلاد وهو يجلس مع حسناء من جنسية عربية لم يتم الكشف عنها.

الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل أظهر الحسناء وهي تغني للناشط السوداني المغترب “مالو حبيبي مالو” وسط ضحكاتها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعتها محررة موقع النيلين أطلق عدد من التعليقات الساخرة وكان أبرزها تعليق قال فيه أحدهم (دي الغربه التي البتمناها نصف الشعب السوداني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين