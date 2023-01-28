كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن زيادة بنسبة 60 % في قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين المقامة -حالياً- بالجزائر والتي تقام مباراتها النهائي 4 فبراير المقبل على ملعب نيلسون مانديلا.

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الجمعة إن هذا القرار يتماشى مع إستراتيجية زيادة القيمة التجارية للمسابقات الإفريقية.

وأضاف :”سيحصل الفائز بالنسخة الحالية لكأس الأمم الإفريقية للمحليين على 2 مليون دولار أمريكي بزيادة 60 في المئة عن المبلغ الذي حصل عليها الفائز في النسخة الماضية والذي بلغ مليون و250 ألف دولار “.

وأوضح :”تمت زيادة إجمالي أموال الجوائز المخصصة للبطولة إلى 7 ملايين و900 ألف دولار، مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت قيمة الجوائز 5 ملايين و450 ألف دولار، بحيث سيحصل الوصيف على 800 ألف دولار، بينما سيحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على نصف مليون دولار لكل منهما”.

وتابع :”ستحصل الأطراف الأربعة التي تفشل في التقدم بعد دور الثمانية على 400 ألف دولار، لكل منها بينما سيحصل كل من البلدين اللذان يحتلان المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق على 300 ألف دولار لكل منهما، وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي تحتل المركز الثالث في مجموعات من أربعة فرق”.

صحيفة التيار