تخصيص “40%” من زكاة المغتربين بالخارج للجنة دعم الأسر السودانية الفقيرة بالمهجر





جدّدَ الأمينُ العامّ لديوان الزكاة إبراهيم موسي عيسي الالتزام بتفعيل وتطوير العمل الزَّكوي بزكاة المغتربين بالخارج، وأكّد على تفعيل الشراكات مع المؤسسات ذات الصلة وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات ومكاتب وبيوتات الجاليات السودانية .

وامتدح الأمين العام في اجتماع بمدير عام الجباية وأمين زكاة الشركات ومدير زكاة المغتربين ، دور الشركاء في تطوير العمل الزكوي وذلك لما وجده من ترحيب لدى زياراته الأخيرة لكل من السعودية والأردن ومصر، التقى خلالها بالسفراء والجاليات وفتحت آفاق جديدة لتطوير العمل بزكاة المغتربين، حيث زار عددا من المنظمات والمؤسسات الطبية من أجل توفير الخدمات الطبية للأسر الفقيرة بالخارج و الداخل.

وقال إن لجنة مكوَّنة برئاسة السفير أو القنصل و أعضاء الجاليات للنظر في مساعدة الأسر الفقيرة بالخارج وأن الديوان وضع نسبة “40%” من زكاة المغتربين بالخارج للجنة لدعم الأسر السودانية الفقيرة بدول المهجر وأحيانا تزيد و ما تبقى يتمّ تحويله إلى السودان.

وفي السياق أكد محمد احمد عبد الله مدير عام الجباية على تطوير العمل بزكاة المغتربين وتقوية الشراكات مع المؤسسات ذات الصلة من خلال الربط الشبكي وتبادل الزيارات وامتدح دور السفارات بالخارج في تسهيل عملية جمع الزكاة.

واوضحت لبني مهدي أمين زكاة الشركات أن العمل بزكاة المغتربين يسير بصورة طيبة بالداخل من خلال تعاون المؤسسات المشتركة من وزارة الداخلية و الضرائب و مجمعات الجمهور و من العاملين بالزكاة.

وامتدحت لبني دور المغتربين في دفعهم للزكاة التي تسهم في مساعدة المحتاجين بالداخل والخارج.

صحيفة اليوم التالي