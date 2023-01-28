العشرات بالمكتب السياسي لحزب الأمة يتقدمون بمذكرة احتجاجية





أفادت معلومات أن ”50“ عضواً بالمكتب السياسي لحزب الأمة تقدموا بمذكرة لرئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر، رافضين فيها ما وصفوه ب “العبث بتاريخ الحزب”. وطالبت المذكرة رئيس الحزب بوضع حد “للخروقات المؤسسية” متهمة الأمين العام بالانفراد بالقرار. وقال رئيس الحزب المكلف؛ فضل الله برمة ناصر ”لدارفور24“ إن قيادة الحزب ستتعامل مع المذكرة بإيجابية. وتابع “نحن نشجع الجميع على إبداء آرائهم شفاهة أو كتابة، طالما الهدف هو الإصلاح”، ورفض ناصر الإدلاء بمزيد من المعلومات حول طريقة التعامل مع المذكرة وتحفظ في الإفصاح عن رقم المتقدمين بالمذكرة قاطعاً بالقول “لو تقدم فرد واحد بمذكرة نحن ننظر لها بعين الاعتبار”. ولوحت المذكرة بحسب “دارفور24” بالدعوة لاجتماع الهيئة المركزية إذا استمرت “المماطلة”.

صحيفة الحراك السياسي