الكاف يتجاوب مع إعادة تقييم ملعب الهلال السوداني





عادت الاتصالات المباشرة بين الهلال السوداني والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وذلك في محاولات من النادي الأزرق لتعديل قرار خوض مبارياته بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا من دون جمهور.

وكانت ملاحظات أبداها الكاف أدت لإصدار قرار حرمان الهلال من الجمهور.

وقالت موثوقة لكووورة إن الاتصالات عادت بين الهلال والكاف، من خلال اللجنة التي كونها النادي السوداني لتقييم إستاد الجوهرة الزرقاء، إذ أكدت لإدارة التراخيص في الاتحاد القاري إنها ستكمل النواقص المرصودة لموافاة شروط الاتحاد القاري.

ويترأس اللجنة مساعد رئيس الهلال المهندس الفاضل التوم.

وبحسب المصادر ذاتها أبدى الكاف تفهما ومرونة لوجهة نظر الهلال، الذي حدد موعدا جديدا لإعادة تقييم إستاده الخاص.

ومن بين الملاحظات التي أبداها مسؤولو “الكاف” حول إستاد الهلال، تغطية كل المدرجات بالكراسي، وإعادة تجميل المدرجات وتجميل منظرها والتخلص من التشققات الصغيرة فيها، وتهيئة الحمامات بشكل كامل للجمهور.

وإعادة كتابة وتثبيت لافتات التوجيه للأماكن المخصصة في المقصورة الرئيسية ومنطقة الإعلام وغرفة المؤتمر الصحفي وغيرها، والاهتمام بعشب الملعب.

ومن ناحية أخرى، أكمل نادي الهلال السوداني تجهيز 4 غرف بكامل ملحقاتها ومواصفاتها وفقا لما طلبته لجنة التراخيص بالكاف.

وحول عشب الملعب، وجه الكاف بضرورة العناية بارتفاعها بمعدل ثابت، على أن يبدأ العمل في هذا الشأن من الأحد المقبل.

موقع كووورة