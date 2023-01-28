المجلس القومي للمهن الطبية ينظم ورشةسياسات مسارات المهن الطبية





نظم المجلس القومي للمهن الطبية والصحية ورشة حول ( سياسات مسارات المهن الطبية والصحية) صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحت شعار “معاً نحو ممارسة آمنة للمهنة الطبية، وذلك بحضور وزير الصحة المكلف د.هيثم محمد إبراهيم ووزير الحكم الاتحادي محمد كورتكيلا صالح، ورئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية د. مروة حسين ، وبمشاركة رؤساء وممثلي المجالس التخصصية للمهن الطبية والصحية.

وناقشت الورشة المسار المهني المتخصص للمهن الطبية باعتباره من أهم المهن التي تضمن مستوى تأهيليا وتطبيقيا لممارسة المهنة بجودة عالية وبرؤية تدريبية وتأهيلية محكمة للممارسين للمهن الطبية وتقديم الدلائل المنهجية التي تحكم التدرج الوظيفي. كما استعرضت الورشة ورقة حول سياسة الاعتماد.

وأكدت الورشة ضرورة تحديث وتطوير سياسات المهن الطبية بشكل يلبي المتطلبات الحالية في ظل تطور المجالات الطبية والصحية بجانب إدخال التقنية الحديثة والمتطورة في مجال المعلومات>

وتم التأمين على أهمية إحكام التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والصحة من اجل تطوير العملية التدريبية لمنسوبي المهن الطبية والصحية .

وكالة سونا