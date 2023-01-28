أمين حسن عمر لـ”فضل الله برمة”: ندعوكم إلى الأخذ بمبدأ المراجعات لتقليل التناقضات بين أقوال الحزب وأفعاله





بعد يوم من دعوة برمة الحركة الإسلامية إلى إجراء مراجعات

الخرطوم: باج نيوز

قال القيادي بالحركة الإسلامية أنين حسن عمر إن نصائح رئيس حزب الأمة المكلف للحركة الإسلامية للمراجعة مقبولة.

وأضاف في تدوينة على فيسبوك “فرغم تحيزه نحن نتعلم من ديننا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ونحن منخرطون منذ مدة في محاسبات ومراجعات بالفعل لكن رئيس الحزب الأمة المكلف مدعو هو الآخر إلى الأخذ بمبدأ المراجعات لتقليل التناقضات بين أقوال الحزب وأفعاله”.

وقال عمر لبرمة: إن حزب الأمة قام على دعوة دينية مهدوية ثم ها هو في عهدكم يماليء جماعات علمانية ويسارية لا دينية على دعوة إبعاد الدين عن هداية السياسة وإصلاحها.

وأضاف: إنه حزب يقول أنه يريد تحولا ديموقراطيا وهو لم يجر أي مؤتمر عام مما يقرب من العقد من الزمان ومات زعيمه منذ أكثر من عامين ولم يفتح الله عليهم بعقد اللجنة القومية المركزية للحزب على الرغم أنه استضاف اجتماعا قوميا لقحت. والحزب يماليء دعوة قحت التي تريد حكما طويلا بغير انتخابات ولا مؤسسات قضائية ودستورية ضامن.

ومضى قائلاً: الحزب الذي يميز نفسه من فصائل حزب الأمة الأخرى بقوله أن حزب الأمة القومي صار حزبا خرطوميا يخشى أن يجمع فروعه في الولايات للشورى أو الاستشارة دعك من أن يجمعهم لتحديد السياسات أو الفصل في الخيارات.

وتابع: يماليء الحزب دعوة متطرفة من أحزاب يسارية لاستبعاد الجيش من العملية السياسية لكنه في ذات الوقت يحتفظ برئيس مكلف ونائب رئيس عسكريين في قيادة العملية السياسية الحزبية فإن كان وجودهما هو وضع إستثنائي فإن كل فترة إنتقالية هي وضع إستثنائي كما يعلمون، يا رئيس الحزب العتيد لا تكونوا مثلما يقول المثل السوداني (الغلبتا بتها مشت تحاسب نسيبتا)”.

باج نيوز