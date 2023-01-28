كاف يجدد التواصل مع مجلس سوداكال





واصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مجددا تواصله مع مجلس إدارة نادي المريخ الذي يرأسه آدم سوداكال، وذلك في جوانب تنظيمية تتعلق بمباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مجلس سوداكال على صفحته بموقع فيسبوك: “تسلم مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال اليوم السبت الموافق 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، خطابا جديدا من (الكاف) يتعلق بجدولة نقل مباريات مرحلة دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم”.

وأتم بيان مجلس سوداكال: “الخطاب يتعلق بعملية اعتماد المذيع الداخلي للملعب لأي ناد مشارك في مرحلة دور المجموعات”.

يذكر أن إدارة الإعلام بالكاف كانت قد أرسلت خطابا الأسبوع الماضي لمجلس سوداكال، تطالبه بتسمية منسقه الإعلامي لإدارة مباريات دوري الأبطال إعلاميا.

ويستعد المريخ للمنافسة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك المصري والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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