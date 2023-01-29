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شاهد بالصور.. زفاف الفنانة آمنة حيدر يتصدر الترند ومصور الحفل ينشر صور جديدة ويؤكد: (بقة وآمنة من أجمل العرسان الاشتغلت ليهم)

2023/01/29
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تصدر خبر زواج الفنانة السودانية المعروفة د. آمنة حيدر من المهندس عبد الباقي محمد عبد الباقي، الترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تمت مراسم الزواج بقصر القيروان وسط حضور فني وإعلامي وسياسي على أعلى مستوى. وتمت مراسم العقد بعد تلاوة حقوق الزوجة مع توزيع البلح وعصائر الكركدى البلدي للحضور، ثم التوقيع على قسيمة الزواج من قبل الزوجين أصالة عن نفسيهما، وذلك بحضور قيادات الحزب الجمهوري، حيث يعد والد العروس بروفيسور حيدر الصافي، أحد قادة الحزب.

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مصور حفل الزفاف “جيجي” قام بنشر الصور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب في تدوينة له (عبد الباقي ( بقه ) الفنانه امنه حيدر من اجمل العرسان الاشتغلت ليهم ماشاء الله تبارك الله ربنا يهنيكم ويسعدكم ياااارب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/01/29