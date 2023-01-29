الإعلان عن ميثاق جديد يمنح الشرق حق اختيار رؤساء الوزراء





دشن أمس السبت أكاديميون مبادرة سياسية جدية تحت اسم ميثاق الشعب السوداني. وأعلن بروفيسور محمد الأمين أحمد ،من جامعة النيلين الخطوط العريضة للمبادرة التي تقوم على منح إقليم الشرق منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة مع منح أي حزب سياسي خمسة مقاعد في البرلمان القومي على أن تكون من الأقاليم الستة بالبلاد. وحدد بروف الأمين الفترة الانتقالية من 23 فبراير الحالي وحتى 23 فبراير من العام 2025. وقال: إن من اللازم إيجاد حل سريع لمشكلة الشرق (قبل فوات الأوان) حسب تعبيره. وأضاف أن هناك قضايا كبرى تحتاج لرؤية جديدة في حلها تتمثل في علاقة القوات النظامية بالفترة الانتقالية، ملف الشرق، اختيار رئيس الوزراء والبرمان وتسريح القوات غير القوات المسلحة وإنشاء المفوضيات ومعالجة ملف اسر الشهداء والجرحى. وأشار بروف محمد الأمين إلى أن الموقعين على الميثاق أهل السودانهم بعض الأكاديميين والإدارات الأهلية بالخرطوم، تنسيقية شرق السودان، الجزيرة، تنظيم الزغاة المستقل، ممثل قبيلة النوبة، سلطان الفور، مك الفونج، والبجا بالمهجر ولجان المقاومة المستقلة. ودعا لمحاربة العنصرية موضحاً أن المبادرة تقوم على الانتماء للسودان وإبعاد أي تدخل خارجي.

الخرطوم: علي ميرغني

صحيفة التيار