المهنيين : تعامل مصر الأمني اتجاه السودان أضر بين الدولتين





شدد المتحدث باسم تجمع المهنيين القيادي بقوى التغيير الجذري الوليد علي بأن القوى السياسية التي تسعى لتمرير الاتفاق الإطاري، لا تمثل إلا قواعدها مفصحاً بأن انسحاب البرهان من الوساطة بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية أمر لايعنيهم، مشيراً إلى عدم اعترافهم بقوى الحرية والتغيير، علاوة علي كل ما ينتج عنها. وامتدح علي في تصريح لـ (الحراك) أدوار مصر اتجاه السودان، مبيناً بأن المبادرة المطروحة تشير إلى عمق العلاقة التاريخية و الاجتماعية والثقافية بين البلدين، داعياً إلى تطوير العلاقة في شكل مشاريع اجتماعية وثقافية تصب في مصلحة الشعبيين. وأضاف من المؤسف أن الحكومات المصرية المتعاقبة ظلت تتعامل مع السودان عبر الملفات الأمنية فقط، موضحاً أن التعامل الرسمي يتم عبر الملفات الأمنية التي أضرت بالعلاقة بين الدولتين، وأضرت بمصالح مصر في عمقها الاستراتيجي.

الخرطوم – مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي