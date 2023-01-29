



إصابة الكنغولي تضع الهلال في مأزق .. وتعيد ملف موكوكو للواجهة

وضعت إصابة الظهير الأيمن الكنغولي ستيفن ايبولا و غيابه عن الملاعب لفترة قد تزيد عن 6 أسابيع الهلال في مأزق، و أربكت حسابات فلوران، الذي كان يأمل أن يقدم ستيفين ايبولا اللاعب المنضم حديثاً للأزرق الإضافة الفنية للفريق وإنهاء أزمة الطرف الأيمن التي استمرت طويلاً .

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الهلال يستعيد جهود الدوليين في معسكر الأبطال

دشن، نجوم الهلال وليد الشعلة ، موفق صديق ، عبد الرؤوف يعقوب ، علي ابو عشرين ، والي الدين بوغبا، تحضيراتها بعد وصولهم مقر إقامة معسكر الهلال الذي يقام بتنزانيا في إطار استعدادت الفريق لدوري مجموعات البطولة الأفريقية والاستحقاقات المحلية .

والتقى السباعي، عند وصولهم إلى مقر إقامة البعثة، مدير دائرة الكرة و رئيس البعثة .

وفضل الجهاز الفني منحهم راحة عن التدريبات عقب وصولهم بسبب إرهاق السفر ، قبل أن ينضموا للتدريب أمس.

بسبب التراجع الفني للاعب أطهر الطاهر ، وتأرجح مستوى موفق صديق الذي تم توليفه في هذه الخانة، بجانب ابتعاد اللاعب الأمريكي عيسى رمضان عن التشكيلة، إضافة لقلة خبرته الأفريقية.

وهو ما يدعو الهلال لإيجاد الحل السريع، وتأمين مركز الظهير الأيمن والاستفادة من فترة التسجيلات الحالية، قبل انطلاقة مواجهات دوري مجموعات الأبطال، وربما استدعى المجلس اللاعب عيسى رمضان الذي استبعده المدرب عن قائمته التي اختارها للمعسكر التحضيري بتنزانيا .

ويبقى خيار إضافة محترف أجنبي متخصص في خانة الطرف الأيمن وإلحاقه بالبعثة قائم، بجانب خيار التعاقد مع مدافع نادي الحسن الجديدي المغربي اللاعب الكنغولي ماماكو آمالي، الذي يجيد اللعب في خانتي قلب الدفاع والطرف الأيمن، وسبق للاعب أن تدرب مع مواطنه الكنغولي فلوران ابينجي المدير الفني الحالي للهلال .

كما أن حاجة الفريق لقلب دفاع بعد المغادرة المتوقعة لقلبي الدفاع الانجولي فيكتور فيدنهو والكاميروني سالمون بانغا لكشف الهلال، تدعم وبشدة فرضية التعاقد مع المدافع موكوكو أمالي، وإكمال كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة .

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خطوة إيجابية للهلال تدعم صفوفه قبل المجموعات

نجحت مساعي نادي الهلال رسمياً في إكمال إجراءات تجنيس اللاعبيْن الكنغولي ماكابي ليليبو والغامبي الأمين جارجو، وتسلمت إدارة نادي الهلال موافقة السلطات المختصة بتجنيس الثنائي ، وبذلك أصبحا مؤهلين للمشاركة كلاعبيْن وطنيين .

وسيغادر الثنائي إلى تنزانيا للانضمام لمعسكر الهلال التحضيري الذي يقام بالعاصمة التنزانية دار السلام، استعداداً لدوري مجموعات أبطال إفريقيا.

وكان اللاعبان تخلفا عن بعثة الهلال التي غادرت لتنزانيا من أجل إكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنحهما الجنسية السودانية .

صحيفة اليوم التالي