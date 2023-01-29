توجيهات باستئناف العمل في كوبري الدباسين





وجه والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، بمواصلة العمل في كل محاور كوبري الدباسين ، وكشف عن تخصيص اعتمادات مالية لنقل الكوبري إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، كما وجه الوالي بمراجعة مسار الكوبري جهة أمدرمان، والوقوف على حجم التعديات على المسار .

وقال الوالي – خلال اجتماع موسع مع هيئة الطرق والجسور لبحث استئناف العمل بالكوري – إن توقف العمل بالكوبري ليس في مصلحة الولاية ولا الشركات المنفذة والاستشاري. وأضاف.. لابد من الانطلاقة بقوة لإكمال العمل بالكوبري.

ووضع الاجتماع رؤية متكاملة لمراحل العمل القادمة، كما استمع إلى رؤية بعض ممثلي الشركات والمقاولين حول خططهم لاستئناف العمل بكوبري الدباسين.

صحيفة اليوم التالي