قمة بين البرهان وديبي بـ”إنجمينا”





عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الفترة الإنتقالية بجمهورية تشاد الفريق محمد إدريس ديبي اليوم بإنجمينا، قمة ثنائية تطرقت لمسيرة العلاقات الأزلية والتأريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وتناولت القمة آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي. بجانب قضايا الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الفترة الإنتقالية بجمهورية تشاد عن شكره وتقديره لرئيس المجلس السيادي على تلبيته للدعوة لزيارة تشاد، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط إنجمينا بالخرطوم.

صحيفة الصيحة