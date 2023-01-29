اتجاه لكهربة الطلمبات بمشروع الجزيرة





كشف وكيل وزارة الري والموارد المائية، الوزير المهندس، ضو البيت عبد الرحمن منصور، عن اتجاه لتقليل تكلفة تشغيل طلمبات الديزل التي ووصفها بالعالية في الموسم المنصرم.

وزار منصور مشروع الجزيرة للتعرف على المساحات التي تروى بالطلمبات داخل المشروع على الحالة الراهنة لطلمبات البرياب التي تروي “6” آلاف فدان.

ووجه بضرورة كهربة المشروع بديلاً للطلمبات في الموسم المقبل لرفع عمليات الإنتاجية بتلك المساحات الزراعية، وذلك للتكلفة التشغيلية العالية، إلى جانب تفقده طلمبات الربيعة والحاج عبدالله.

ودعا إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية كطاقة بديلة للمحطات الصغيرة داخل المشروع.

وقطع ضو البيت باستمرار الإمداد المائي خلال الموسم، وتوقع إنتاجية عالية لمحاصيل العروة الشتوية بالجزيرة.

وفي السياق، أكد مدير الإدارة العامة للمكانيكا والكهرباء بالري، المهندس كمال حمزة، استعداده لتنفيذ توجيهات الوزير بكهربة طلمبات البرياب خلال الموسم القادم وتأمين تشغيل الطلمبات بالجزيرة.

صحيفة اليوم التالي