الأمم المتحدة تُدين مقتل عامل في المجال الإنساني بالنيل الأزرق





أدان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس “اليونيتامس” بشدة مقتل أحد العاملين في مجال المساعدات الانسانية في إقليم النيل الأزرق.

وقال فولكر بيرتس: “أشعر بحزن عميق إزاء لخبر مقتل مستشار بناء السلام الذي كان يعمل مع الأمم المتحدة. أتقدم بأحرّ التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه”.

وقد قُتل أحد المتعاقدين مع منظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية، وهي منظمة غير حكومية محلية شريكة للأمم المتحدة وأُصيب موظف آخر بذات المنظمة بعد تعرٌّض المركبة التي تقلهم لإطلاق النار عند إحدى نقاط التفتيش في يوم 27 يناير 2023.

وقد كانا، وقت وقوع الحادث، في طريقهما لتنفيذ أنشطة خاصة ببناء سلام في منطقة قيسان كجزء من مشروع للأمم المتحدة لدعم التعافي بعد النزاعات، وفض ومنع النزاعات في إقليم النيل الأزرق. أضاف بيرتس “أشعر بأسى عميق لوفاة مستشار بناء السلام الذي كان مُصممًا، كما الأمم المتحدة، على بناء الجسور بين المجتمعات”، كما قال بيرتس “يجب احترام وحماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية”.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “اليونيتامس” السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة.

و جدّد بيرتس التأكيد على أن مثل هذه الأعمال لن تقلل من عزيمة الأمم المتحدة في مواصلة دعم شعب وحكومة السودان في سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار.

باج نيوز