بمبادرةمن دقلو الإتفاق على 95% من القضايا مع الكتلة الديمقراطية





عقد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم اجتماعاً، مع وفد من الحرية والتغير الكتلة الديمقراطية، بحضور قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، استمر لأكثر من ست ساعات، وذلك استكمالاً لمبادرته لتقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية، والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأعلن القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية، د.سليمان صندل، في تصريحات عقب الاجتماع، التأمين على نسبة الـ95% التي تم الاتفاق حولها مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والاستمرار في المشاورات بين الطرفين، ضمن مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة، لتكملة ما تبقى من قضايا، وصولاً للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وأكد د. سليمان صندل، إلتزام واستعداد الفريق أول محمد حمدان دقلو، للتواصل مع كل الأطراف السودانية، للوصول إلى حل سوداني سوداني شامل، يجنب البلاد الدخول في معترك الفوضى والاحتراب والتشظي. وأوضح أن نائب ر ئيس مجلس السيادة، طالب بضرورة إعلاء شأن الوطن والترفع عن الصغائر والأغراض الحزبية الضيقة، والنظر إلى ثورة الشعب السوداني، الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل الحرية والسلام والعدالة، ونوه إلى أن الفريق أول دقلو، شدد كذلك، على أهمية استمرار الحوار، واستكمال ما تبقى من قضايا لا تتجاوز خمس بالمائة، وأنه ليس هناك منطق أو مبرر لإهدار هذا القدر من الإتفاق بين الأطراف، طالما أن هناك أكثر من خمس وتسعين بالمائة من القضايا تم الاتفاق بشأنها. وأشار صندل إلى جملة من المهددات والتحديات التي تواجه السودان، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ليس بمقدور أي جهة مواجهتها منفردة دون تعبئة الشعب خاصة الشباب لمواجهتها، محذراً من مخاطر كبيرة تواجه البلاد نتيجة لتشظي القوى السياسية والانقسامات والاستقطابات الحادة، والتدخلات الخارجية، مبيناً أن كل ذلك يستوجب الحوار السوداني السوداني. وأشاد بموقف نائب رئيس مجلس السيادة، وتشجيعه ومساندته للحوار والإتفاق، منوهاً إلى أن ذلك الموقف، دفعهم للمضي قدماً، من أجل التوصل إلى اتفاق، يفضي إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري.

وكالة سونا