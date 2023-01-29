رونالدو لن يعتزل في النصر.. وهذه وجهته





أثار الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، الشكوك حول استمرار كريستيانو رونالدو، مع العالمي، حتى نهاية عقده.

وتعاقد النصر مع رونالدو، في الميركاتو الشتوي، لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2025.

وقال جارسيا، في تصريح أبرزه موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “كريستيانو لن يعتزل مع النصر.. سيعود إلى أوروبا في نهاية مسيرته للاعتزال هناك”.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كلمات جارسيا تؤكد الأنباء التي انتشرت حول بند في عقد رونالدو مع النصر، يسمح لصاروخ ماديرا بالعودة إلى أوروبا الموسم المقبل.

وسبق أن قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن رونالدو اتفق عند توقيعه مع النصر، على الانتقال إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الموسم المقبل، إذا نجح الماكبايس في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

موقع كووورة