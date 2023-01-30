موكب مرتقب في السودان





طالبت تنسيقيات مقاومة الخرطوم، أبناء وبنات وأمهات وآباء الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وجميع المهن، إلى الخروج في موكب 31 يناير، لتحقيق شعارات الثورة.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

ودعت مقاومة الخرطوم، أسر الطلاب لدعم إضراب المعلمين بالمواكب والعمل الثوري، والعمل على إسقاط الإنقلاب.

وقالت المقاومة إنّ وجهة موكب 31 يناير، ستكون قصر الشعب، تحت اسم” صحة وتعليم مجّان”.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2023، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة، عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز