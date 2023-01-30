شاهد بالصور.. ظهر وهو يحمل السلاح ويوزع أموال النقطة من الفئة الجديدة.. شيخ الأمين ينظم ليلة المديح الكبرى بمسيده على أنغام البربري وسوار الدهب





نظم الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين أضخم ليلة مديح بمسيده العامر بأم درمان وسط حضور عدد من المشايخ والمطربين والمحبين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر شيخ الأمين خلال ليلة المديح الكبرى وهو يحمل سلاح احتفالاً باليوم العظيم وبضيوفه.

الليلة التي تم وصفها بالكبرى حضرها الشيخ محمود الضعيف إضافة للمطربين يوسف البربري ومامون سوار الدهب وعدد كبير من محبي ومريدي شيخ الأمين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر الشيخ وهو متفاعلاً مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقام بتوزيع أموال النقطة من الفئة الجديدة على المادحين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين