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شاهد بالصور.. ظهر وهو يحمل السلاح ويوزع أموال النقطة من الفئة الجديدة.. شيخ الأمين ينظم ليلة المديح الكبرى بمسيده على أنغام البربري وسوار الدهب

2023/01/30
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نظم الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين أضخم ليلة مديح بمسيده العامر بأم درمان وسط حضور عدد من المشايخ والمطربين والمحبين.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر شيخ الأمين خلال ليلة المديح الكبرى وهو يحمل سلاح احتفالاً باليوم العظيم وبضيوفه.

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الليلة التي تم وصفها بالكبرى حضرها الشيخ محمود الضعيف إضافة للمطربين يوسف البربري ومامون سوار الدهب وعدد كبير من محبي ومريدي شيخ الأمين.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر الشيخ وهو متفاعلاً مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقام بتوزيع أموال النقطة من الفئة الجديدة على المادحين.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2023/01/30