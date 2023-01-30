لجنة المعلمين : نسبة الإغلاق ١٠٠% ولا نثق في وعود السيادي





قطع الناطق الرسمي للجنة المعلمين سامي الباقر بتمسكهم بالإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب المتعارق عليها، وحول تكوين لجنة السيادي قال إنه في حال إلتزمت الحكومة بالمطالب سنرجع إلى المعلمين وهم من يقرروا الإغلاق من عدمه.

وعن تفاوت الإغلاق في عدد من الولايات أقرّ الباقر بتأثير الاغلاق وقال لولا الإضراب لما تم تكوين لجنة من السيادي، وأشار في تصريح لـ(الجريدة) إن هنالك ١١ ولاية (تشمل ولايات دارفور الخمسة والجزيرة، كسلا، الشمالية، البحر الأحمر، النيل الابيض وشمال كردفان) لم يذهب فيها المعلمين والطلاب للمدارس، وكان الاغلاق بالخرطوم ١٠٠% ، وأكد عدم إلتزام الحكومة بمطالبهم منذ حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، وأضاف أن الوعود لا تُجدي نريد تنفيذ، إلى ذلك كشفت لجنة المعلمين عن إصدار مجلس السيادة قرارا بالرقم (٣٠) يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات المعلمين برئاسة المجلس السيادي وعضوية (٣) ممثلين من لجنة المعلمين بالإضافة للوزارات ذات الصلة.

وفي ذات السياق واصل المعلمون للاسبوع السابع (اضراب العزة) الذي بدأ في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، وأكدت لجنة المعلمين رصدها لموقف الإغلاق بالولايات التي رفعت احصائياتها وتم رصدها حتى الآن، ونوهت اللجنة إلى أن الأحصائيات النهائية لإحدى عشرة ولاية، والاحصائيات الجزئية للولايات المتبقية وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والنيل الازرق بلغت نسبة الاستجابة للإغلاق حوالي ٩٥ % ، وأشارت اللجنة أن المكتب الإعلامي للجنة المعلمين سيقوم وبعد استلامه للتقرير الختامي من اللجنة العليا بنشر تقرير مفصل عن إضراب العزة في أسبوعه السابع.

الخرطوم ـ شذى الشيخ

صحيفة الجريدة