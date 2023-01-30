الغُرفة التجارية: الانتاج المحلي للسكر أقل من ١٪ وزيادة الضرائب كارثة





أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب، أن الضريبة التي قامت وزارة المالية بفرضها على سلعة السكر زادت من قيمة السلعة خلال الأيام الماضية. وقال طلب إن ماقامت به الحكومة بفرض مزيد من الضرائب بحثا عن تحقيق عائد لسد عجز الخزينة على حساب المواطن ليس بالحل المثالي وأضاف: هناك توقف شبة تام لمصانع وشركات إنتاج السكر في السودان بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج حيث باتت الشركة الوطنية للسكر (كنانة) تنتج حوالي 40 الف طن من سلعة السكر فقط بينما يستهلك السودان ما يفوق المليون طن خلال العام. مؤكدا أن الزيادة سوف تفاقم الأزمة الاقتصادية بارتفاع قيمة السلعة باعتبار انها من ضروريات الاستهلاك وأضاف سيلجأ العديد من التجار للاستيراد لسد النقص مع ارتفاع التكاليف. وزاد: كان على الحكومة تشجيع التجارعلى استيراد السلع ذات الطابع الاساسي مثل (السكر) سيما أنه عنصراً أساسي عند المواطنيين. وأردف بالقول (نتوقع أيضا خلال الفترة القادمة زيادة في مجمل السلع الإستهلاكية بالبلاد، بسبب توقف مصادر الانتاج وارتفاع الحاجة للإستيراد.

صحيفة الجريدة