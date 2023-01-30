شاهد بالصورة.. الفنانة مروة الدولية تغني لطلاب جامعة القران الكريم في ليلة تخرجهم وساخرون: (السودان انتهى وأي حاجة ماشة بالمقلوب)





أثار إعلان لحفل تحيه الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية ضجة اسفيرية غير مسبوقة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أعلنت إحدى الشركات المتخصصة في إقامة الاحتفالات والتخاريج للطلاب الجامعيين بالسودان عن حفل للفنانة مروة الدولية في الثالث من فبراير القادم.

وكانت المفاجأة للجمهور حينما كشفت الشركة عن إحياء الفنانة المثيرة للجدل لزفة تخريج طلاب من جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سخر الجمهور من خلال تعليقاته من غناء الدولية لطلاب من جامعة القران الكريم وكتب أحدهم: (السودان انتهى وأي حاجة ماشة بالمقلوب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين