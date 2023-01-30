تجار البصل .. شكاوى وكساد





كشفت جولة (المصادر) في ملجة البصل عن انخفاض كبير في أسعار البصل وسط شكاوى التجار من الكساد الكبير الذي يضرب السوق وانعدام القوة الشرائية هذه الأيام أرجعه التجار إلى عدم وجود السيولة في أيدي المواطنين بجانب الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات الكبيرة التي تواجهه البلاد، وأكد التاجر محمد عبد الله، بسوق بحري انخفاض كبير في الأسعار، حيث تراوح جوال البصل من 14 ألف إلى 11 ألف للجوال، وكان الأسبوع الماضي بـ 20 ألف جنيه، حسب نظافة المنتج وكشف عن خسائر كبيرة تكبدها التجار نتيجة غلاء الترحيل والضرائب والرسوم والركود الشديد وقال بالرغم من أننا في موسم الشتاء الذي يحفظ المنتجات لفترة طويلة إلا أن تراكم البصل والركود ساهم في تلف وتعفن البصل.

الخرطوم- سارة

صحيفة الصيحة