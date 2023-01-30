رسمياً .. أندية الخرطوم تُجمِّد النشاط





تطوّرت الأحداث في الخرطوم وأندية كرة القدم المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي لكرة القدم في الخرطوم، حيث التأم اجتماع بحضور قيادات الاتحاد والأندية التي شهدت اللقاء، وبلغ عددها حوالي ٨٥ نادياً من بين اندية الاتحاد المحلي لكرة القدم الخرطوم، وبعد الاجتماع تقرّر رفض لجنة التطبيع الأخيرة، التي كوّنها الاتحاد السوداني لكرة القدم لإدارة النشاط في اتحاد الخرطوم لستة أشهر، إلى جانب توفيق أوضاع الاتحاد والأندية والإعداد لعقد جمعية عمومية بعد ذلك.. هذا وتمسّكت الأندية باللجنة التي اختارتها أندية اتحاد الخرطوم بقيادة الشاذلي عبد المجيد، وكشفت أنها لن ترضى دون ذلك، وقرّرت الأندية جميعاً تجميد النشاط الرياضي في الخرطوم.

الخرطوم- معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة