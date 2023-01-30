إرتفاع في أسعار المحاصيل بالقضارف





كشفت جولة وكالة السودان للانباء اليوم داخل أسواق محاصيل القضارف عن إرتفاع ملحوظ في كافة المحاصيل الزراعية .

بلغ سعر اردب الذرة الفتريتة (٥٦) الف جنية بدلا عن (٤٨) الف جنيه الأسبوع الماضي كما ارتفع سعر قنطار السمسم إلى(٤٨٥٠٠) جنيه بدلا عن ماكان عليه (٤٣) الف جنيه رغم عدم وجود مزاد داخل الأسواق خلال اليومين الماضيين

كذلك ارتفع سعر اردب الدخن الابيض إلى(٦٦) الف جنيه والأحمر إلى(٦٤) الف جنيه فيما تراوح سعر طن محصول زهرة الشمس مابين (٢٥٠– ٣٠٠) الف جنيه وبلغ سعر طن التسالي مابين (٥١٠ — ٥٨٥) الف جنيه .

وأشار الاستاذ محمد عثمان الخليفة مدير أسواق محاصيل القضارف (لسونا )إلى استقبال الأسواق لعدد من المحاصيل من خارج الولاية لميزة عمليات البيع بالقضارف بالكاش والعرض الكبير للمحاصيل .

وقال محمد عثمان رغم إرتفاع الاسعار الملحوظ الا ان تكلفة الإنتاج مازالت عالية وكبيرة .

سونا